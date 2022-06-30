У прикордонних областях Білорусі вивчають можливості прихованої мобілізації населення - Генштаб

У Брестській та Гомельській областях Білорусі військові комісаріати почали вивчати можливості проведення прихованої мобілізації населення.
Підрозділи білоруської армії продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах.
Про це 30 червня повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться у повідомленні.
Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, наразі шанси того, що Білорусь вступить у повноцінну війну проти України, невеликі. За його словами, зараз не видно створеного ударного угруповання білоруських військ, які були б здатні чогось досягти в наступальних діях проти України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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