У прикордонних областях Росії запровадили "режим терористичної загрози": в Генштабі пояснили, навіщо

У прикордонних областях Росії запровадили "режим терористичної загрози": в Генштабі пояснили, навіщо

Місцевими мешканцями забороняють фіксувати переміщення колон озброєння та військової техніки.

Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 12 квітня.

Коім того, у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей росії під виглядом високого рівня “терористичної загрози”, посилено адміністративно-поліцейський режим.

"Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей російської федерації, під виглядом високого рівня “терористичної загрози”, посилено адміністративно-поліцейський режим", - розповіли в Генштабі.

Нгадаємо, раніше губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у Курській області РФ, яка межує із Сумською областю України, почалася паніка. Тому місцева влада запроваджує жовтий (високий) рівень терористичної небезпеки нібито через можливі провокації з боку "українських націоналістів".

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