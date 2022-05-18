У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ утримує свої підрозділи: стало відомо, для чого

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ утримує свої підрозділи: стало відомо, для чого

Біля кордону з Чернігівською та Сумською областями Росія продовжує утримувати свої війська. Їхня мета - сковувати дії підрозділів сил оборони України.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, РФ не припиняє військових провокацій на кордоні на напрямках Чернігівської та Сумської областей - з території Росії продовжуються артобстріли цивільної та іншої інфраструктури України.

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“Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України, Росія продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей свої підрозділи збройних сил. В окремих районах противник посилює своє інженерне облаштування позицій. Водночас формування ворогом угрупування для відновлення наступу на територію України, поки, на щастя, не спостерігається”, - розповів Андрій Демченко.

Він також додав, що на кордоні з РФ помічена работа диверсійних груп, які під прикриттям вогню артилерії намагаються зайти на територію України.

“Ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та вживає всіх заходів для посилення свого наступального угрупування. Крім того, він зосереджує зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, ведення розвідки та інженерного облаштування позицій. Проте, українські захисники максимально відбивають усі атаки”, - заявив речник Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, що Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання їй статусу кандидата у члени ЄС.

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