У прикордонній з Україною області РФ почалася паніка: російські силовики посилюють охорону території

У прикордонній з Україною області РФ почалася паніка: російські силовики посилюють охорону території

На території області будуть перебувати військові та поліція для патрулювання населених пунктів.

У Курській області РФ, яка межує із Сумською областю України, почалася паніка. Тому місцева влада запроваджує жовтий (високий) рівень терористичної небезпеки нібито через можливі провокації з боку "українських націоналістів".

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

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"У зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде введено жовтий рівень терористичної небезпеки. На території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть перебувати військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", - написав він.

Як він пояснив жителям Курської області, жовтий - це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний.

Губернатор закликав мешканців області звертати увагу на залишені сумки, а про підозрілих громадян чи групу осіб повідомляти до поліції.

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