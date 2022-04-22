У прилеглих до Києва містах досі голодують люди, виживають лише завдяки волонтерам

Жінки на Київщині згуртувалися і напекли 500 пасок і відвезли їх до Бучі та Ірпіня, де досі є голодні люди, які вже давно не бачили нормальної їжі.

Вікторія без зупину на своїй домашні кухні готує паски з вівторка, каже ТСН, що всі печуться з молитвою про перемогу. Зараз у неї останній заміс тіста і буде особистий рекорд - у 100 пасок. Це Вікина ініціатива - вона дуже хотіла аби тепло з будинків , які вціліли дісталося туди, де господині не можуть нагодувати свої родини на Великдень. «Можна було б купити паски, це було б дешевше і простіше, та моя ціль була саме домашні», - переконує жінка.

Вона оголосила про таку ідею на своїй сторінці в соціальній мережі і навіть не очікувала такого відгуку. «Я просила фізично допомогти, хто поруч живе і так нас чоловік 20, така собі пасхальна армія», - жартома каже Віка.

Сусідка Олена на своїй кухні виймає останню партію домашніх пасок за Вікиним рецептом. «Ти сидиш дивишся новини, як боляче цим людям на Київщині і нічого не можеш зробити», - пригадує жінка.

Тому Олена зробила два десятки пасок, а її 7-річний син допомагає прикрашати. Він добре знає куди поїде ця випічка. «Там, де у людей не має кухні, які порушили росіяни», - каже хлопчик і мріє, щоб паска, яку він прикрашав, дісталась саме дитині.

Крім фізичної допомоги до ініціативи доєдналися безліч людей грошима. Тому крім пасок в Бучу та Ірпінь їдуть будівельні матеріали і все, що потрібно для великоднього кошика. Родина Вікторії пакували продукти всю ніч.

Катерина, яка з початку квітня працює у волонтерському центрі каже, тут ще багато голодних людей. Перші дні вони раділи окропу, а коли бачили гарячу їжу не могли почати її їсти. «Був дідусь, він дивився на борщ і плакав», - розповідає волонтерка.

Ірина прийшла за гарячим чаєм, а коли дізналася, що будуть роздавати паски, залишилася. Вона вже давно не їла нормальної їжі. Жінка готує на вогні, а живе в машині, бо будинку просто не залишилось.

Віка з командою їдуть на околиці Бучі, і тут одразу вибудовується черга. Деякі люди дістають паски з пакетів, щоб просто відчути запах домашньої випічки. Їм не має, де купити продукти, тут не працюють магазини, а гуманітарка на околиці доїжджає не завжди. «Дякуючи волонтерам, що ми вижили, ми місяць хліба не бачили, а коли хліб приїхав, ми ділились шматочками із сусідами», - розповідають люди.

Жінки на Київщині напекли 500 пасок і відвезли їх до Бучі й Ірпеня, де досі є голодні люди

Довкола плівки, скотчу, монтажної піни розгортається ажіотаж. В будинках дуже холодно не має світла, газу, а дощ затікає в оселі. Вові дісталось пів мотка плівки, її прилаштовує до даху, аби той не протікав.

Віка, яка думала що її акція буде одно разовою розуміє , що знов повернеться в зруйновані міста і села. Її вразили навіть не руйнування, а те що люди досі голодні. «Ми везли 500 наборів, півтори тонни, ця машина вона була повна, я думала, що це багато, а це мало. Тут просто чекають їжу», - приголомшено каже жінка.

Люди розбирають останні паски і дякують усім, хто чи на своїй кухні, чи на фронті наближають нашу перемогу.

Читайте також:

Генерал РФ з прізвиськом "М’ясник Алеппо", який місяцями атакував Сирію, тими ж методами знищує Україну

Наступальна операція на Донбасі триватиме до трьох тижнів, а далі можливий контрнаступ українців – експерт

Українські жінки самотужки влаштовують справжні розслідування, щоб розшукати своїх зниклих чоловіків