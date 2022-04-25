У приміщеннях заводу в Харківській області окупанти облаштували концтабір, де катують людей

У приміщеннях заводу в Харківській області окупанти облаштували концтабір, де катують людей

Росіяни вивезли на свою територію завод з окупованого Вовчанська Харківської області, а на його місці облаштували в'язницю із тортурами.

У Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали і вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У приміщеннях заводу загарбники влаштували в'язницю, це справжній концтабір, де до людей застосовують тортури, змушують до співпраці", – сказав Синєгубов.

Подібні дії окупанти здійснювали і в захопленому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення. Попри це, за словами Синєгубова, люди тримаються і противляться вступу до армії окупантів.

Голова ОВА також повідомив, що організувати евакуацію з Ізюму не виходить — росіяни не погоджують гуманітарні коридори. Зараз людей вивозять з Барвінкового, на підступах до якого ведуться бої.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили колону військової техніки російських окупантів.

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