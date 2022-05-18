У Привіллі знайдено два тіла зі слідами мінно-вибухових травм, є загиблі у Золотому та Попасній - Гайдай

У Привіллі знайдено два тіла зі слідами мінно-вибухових травм, є загиблі у Золотому та Попасній - Гайдай

Четверо загиблих, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав сєвєродонецький "Азот".

Зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав'язати "рускій мір", який знищує все на своєму шляху. Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній", - пише очільник області.

Крім того, вчора осколкове поранення нанесене жителю Сєвєродонецька. Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по "Азоту" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання, зазначає Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 84-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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