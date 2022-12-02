У пропагандистів Путіна паніка: Піонтковський розповів, як змінилися їхні заяви про війну

Кремлівські пропагандисти усвідомили, що Росія програє війну проти України. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Захар Прилєпін та інші перебувають у паніці, звучать заяви про необхідність припинення бойових дій.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Дуже характерно Симоньян висловила їхній загальний настрій — катастрофа! Катастрофою вони вважають те, що вони опиняться на лаві підсудних. Вони влаштували катастрофу для Росії, а турбує їх лише власна доля. Я сказав би, що ці настрої зайшли дуже далеко", — зазначив він.

Піонтковський навів кілька прикладів останніх днів, як поводяться російські пропагандисти — "закінчені негідники та військові злочинці, добре відомі Україні".

"Наприклад, Захар Прилєпін регулярно виїжджає на Донбас на сафарі — "постріляти укропів". Він нещодавно сперечався зі Скабєєвою, що удари по містах безглузді, їх треба припинити, війни ніколи цим не виграються, нам потрібні переговори, павза. Він відверто сказав те, про що всі вони з Путіним мріють. Скабєєва перелякано перепитала — переговори з ким? З Зеленським? Так, з Зеленським. Потрібна пауза, нам потрібен новий Хасавюрт (Хасавюртський мир був підписаний за підсумками Першої чеченської війни 1996 року – ред.), щоб ми через кілька років, мобілізувавши людей та зібравши зброю, довоювали цю ситуацію", — розповів він.

За словами експерта, Прилєпін, представник "фашистського табору", розуміє — війну програно.

"А ще є у них системний ліберальчик, Олексій Наумов його звуть. Мабуть, теж отримав методичку однієї з веж Кремля. Він у запалі вигукнув — було одне місто під час Другої світової війни, в якому не було ані води, ані тепла, ані світла. Це місто не здалося, його називали Ленінград. Чому ви думаєте, що Київ здасться? – зазначив Піонтковський.

Також російський публіцист навів у приклад виступ депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна.

"Виступав переконаний ворог України, один з найнебезпечніших ворогів Костянтин Затулін, він 30 років вимагав зруйнувати українську державу. Він на високих тонах сперечався з Соловйовим. Почалося все з ядерної зброї. Соловйов каже – ми ж зобов'язані захищати нашою доктриною нашу "власну територію" – Херсонська, Запорізька області. А як давно це стало нашою територією? Поставив під питання святе – конституційні зміни. Все це дуже керовані люди – і Скабєєва, і Затулін, і Прилєпін, і Наумов. Просто різні вежі Кремля спускають різні методички", – пояснив він.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва лякає телеглядачів тим, що у разі поразки РФ у війні всім росіянам загрожує Гаазький трибунал.

Ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що "Гаага чекає навіть на двірника, який бруківку всередині за кремлівською стіною підмітає".

На думку українського журналіста Андрія Цаплієнка, це залякування росіян колективною відповідальністю : "Тому холопам треба йти вмирати на фронт, щоб еліта не сіла на лаву підсудних".

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що російські пропагандисти підпорядковані тим чи іншим структурам. Зокрема, Маргарита Симоньян представляє інтереси міністерства оборони РФ.

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