"У противника немає цілей і завдань взяти" якусь область України: комбат 3-ї штурмової здивував заявою

Тактичні наступальні операції противника "мають на меті знищити спочатку лівобережну, а потім всю Україну".

Комбат 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук вважає, що у російської армії немає конкретних завдань із взяття областей України. На його думку, "вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти".

Таку думку Кухарчук висловив в інтерв'ю для УП.

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"Потрібно розуміти, що у противника немає цілей і задач взяти Донецьку і Луганську область або Харківську, Сумську чи Київську. Вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти. Зараз батальйон і бригада у нас перебувають на іншому напрямку в Харківській області. Третя штурмова бригада зараз воює там проти Третьої дивізії 20-ої армії Російської Федерації. Кожен день противник штурмує, нам вдається їх відбивати", - зауважив військовий.

Він додав, що ймовірне взяття Часового Яру росіянами "означає не більше, ніж взяття Часового Яру". Він закликає суспільство не "драматизувати" цей момент.

"Імовірне взяття Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська означає не більше, ніж взяття цих населених пунктів. Наскільки це критично? Критично. Але якщо говорити відверто, будь-який населений пункт нічим не важливіший за інший населений пункт. Так, у Часіку є висоти, але так само в Костянтинівці є висоти. Тому драматизувати момент абсолютно не потрібно", - додав комбат.

За його словами, зараз Часів Яр, Вовчанськ, напрямок Райгородки, Запорізький напрямок - це тактичні наступальні операції противника, "які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України".

Нагадаємо, за даними українських аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області.

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