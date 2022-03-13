У противника немає сил для реального наступу на Київ та західну Україну - Арестович

Окупанти не мають достатньо резервів.

Російські окупаційні війська не зможуть завоювати столицю України через нестачу сил та резервів.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Прямий".

"Немає сил у противника для реального наступу на Київ. Ні з лівого берега, ні з правого берега. Києву, по моїм оцінкам наразі не загрожує нічого суттєво. Звісно, британські видання можуть писати, що 25 кілометрів до центру, але ми розуміємо, що ці 25 кілометрів вони не пройдуть ніколи. Щоб оточити Київ, окружності 250 кілометрів, це просто нереально. Я можу сказати більше: північно-східніше і північно-західніше Києва противник став у стійку оборону, тримає рубежі і нікуди йти не збирається.

Навіть якщо вони зберуть якісь резерви в Росії, вони навряд їх кинуть під Київ. Вони кинуть їх туди, де їх можливо чекатиме успіх, під Маріуполь, можливо на Миколаїв. Зараз три найгарячіші місця – це Маріуполь, зона ООС і Миколаїв. В інших місцях ми обозначили, що рух на Кривий Ріг впевнений, але їх там б’ють. Я думаю, що на більше їх не вистачить.

Те саме стосується білоруських воєнних. Вони і так розпорошили сили на п’яти напрямках і не мають успіху на жодному. Дати шостий оперативний напрямок, наприклад на Луцьк або Рівне, це самогубство для них. Не варто хвилюватися ні за Київ, ні за всю Україну", - зазначив Арестович.

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