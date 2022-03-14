У прямий ефір головного пропагандистського каналу РФ увірвалась дівчина із закликом зупинити війну

На плакаті, який тримала дівчина, йшлося, щоб люди не вірили брехні, яку їм розповідають.

У Росії на телебаченні нарешті з'явилась інформація про те, що телеканали брешуть про війну в Україні і все, що звучить - це пропаганда. Щоправда, це було зовсім недовго і зроблене руками однієї активістки.

Випадок стався під час прямого ефіру новин "Время" на "Первом канале".

Саме коли ведуча зачитувала інформацію до чергового сюжету про санкції, у ефір забігла дівчина із плакатом, де був написаний заклик зупинити війну, а також те, щоб люди не вірили пропаганді, бо їм брешуть. До всього ж дівчина і вигукувала заклик до припинення війни.

Режисери ефіру терміново запустили в ефір сюжет, але все ж прочитати все, що було зазначена на плакаті, було можна.

Зараз стало відомо, що дівчину затримали. Це працівниця телеканалу Марія Овсяннікова. Наразі вона перебуває в ОВС «Останкіно», про це повідомляють її друзі. Джерела російського ТАСС з'ясували, що їй загрожує адміністративна справа.

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