У ПС ЗСУ підтвердили інформацію моніторингових каналів про зліт ворожих Ту-95

У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття.

Зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ.

У ПС ЗСУ у повідомленні у соцмережах підтвердили виліт ворожих літаків.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:50 - 03:30. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:20 - 04:00.

у районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:50 - 05:00. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:50 - 06:00.

Час — дуже приблизний, з великою похибкою

"За бортами продовжуємо стежити вночі, точну кількість бортів буде відомо ближче до ранку", — повідомили моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше околиці Одеси атакували ворожі безпілотники: загорілися три будинки.

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