У Путіна 2023 року з'явиться нова проблема, яка не дасть йому спокою: що відомо

Росія 2023 року піддасть найжорсткішим репресіям матерів та дружин загиблих російських окупантів за те, що вони висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Путін кинув їх на війну проти України.

Про це в розмові з Wirtualna Polska заявив російський політолог Іван Преображенський, експерт з країн Центральної Європи.

Він каже, що цього року росіяни будуть і далі підкорятися режиму Путіна та смиренно зазнаватимуть наслідків санкцій. Масових протестів на вулицях, на його думку, не буде.

"Вони сидять на мізерній зарплаті або в неоплачуваній відпустці і намагаються вижити самостійно", - сказав Преображенський.

Водночас, на його думку, на Путіна все більше "нападатимуть" матері, дружини та ті росіяни, чиї окупанти загинули на війні в Україні. Преображенський заявив, що їм втрачати нічого і вони "ідеальні борці з режимом", щоб домогтися покарання за смерть близької людини.

За його словами, Кремль не обере іншого рішення, окрім придушення протестів.

"Росія дуже патріархальна країна, але правителі знають, що боротьба з жінками у Росії непопулярна та важка. Тепер Кремль не буде спокійно спостерігати, як формуються комітети солдатських матерів... Росія буде значно агресивнішою поліцейською державою", - сказав Преображенський.

Експерт визнав, що наразі фінансова еліта Росії поділена на дві групи, які суттєво різняться щодо свого ставлення до війни в Україні.

"Найбагатші – "партія 23 лютого", тобто, люди, які б дуже хотіли, щоб все повернулося в стан до повномасштабного вторгнення в Україну. Але незважаючи на своє невдоволення, бунтувати проти Путіна вони не готові. Вони розуміють, що без нього втратить усе, що придбали за його правління. Своєю чергою, найбільш яскравим представником другої групи є очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, раніше відомий як "кухар Путіна", - визнав Преображенський.

Однак, на його думку, путінський режим вміло маневруватиме і обмежуватиме вплив окремих груп.

Також читайте Подоляк розповів, чого найбільше боїться РФ

"Швидше за все, наступного року буде якесь цькування Пригожина. Можливо, хтось із його противників зможе порушити кримінальну справу, почати контролювати витрачання коштів. Генерали почнуть розголошувати інформацію про те, звідки "Вагнер" взяв обладнання, скільки грошей було надано", - заявив політолог із Росії.

Зазначимо, що станом на 2 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 107 440 окупантів.

Раніше експерт дав прогноз розвитку війни на 2023 рік.

Нагадаємо, вночі 1 січня в паркан військового комісаріату у Москві кинули дві пляшки із запальною сумішшю. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

На думку військового експерта Олега Жданова, Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

На думку російського опозиціонера Гудкова, розкол еліт у РФ — це один із найголовніших чинників політичних змін усередині Росії, але наразі масштабного розколу російських еліт поки що не відбулося. Зокрема, і через недостатньо ефективні санкції, особливо персональні.

Читайте також: