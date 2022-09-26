У Путіна амбітні плани на 300 тисяч мобілізованих росіян - експерт розкрив деталі

Президент Росії Володимир Путін має намір використати 300 тисяч мобілізованих росіян для здійснення свого амбітного плану щодо виходу на адміністративні кордони Донбасу.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

Коментуючи можливість активізації бойових дій на фронті, експерт нагадав, що "300 тисяч росіян на першому етапі мобілізації можуть бути поставлені "під рушницю", задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції".

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"Причому я думаю, що саме тих вояків, яких нашвидкоруч позбирали по теренах всієї РФ, ці людські ресурси будуть спрямовані на реалізацію першої частини амбітного путінського плану - вихід на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей", - прогнозує Селезньов.

Він нагадав, що зараз наступ росіян забуксував - "на окремих ділянках, зокрема на території Луганської і Донецької областей відбувається український контрнаступ, так само він триває на території Харківської та Херсонської областей".

"Отже, зараз російська армія здійснює "від'ємний наступ". Тому зараз резерви, які росіяни збирають, будуть спрямовувати на утримання рубежів", - додав Селезньов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

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