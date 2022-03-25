У Путіна, крім Пєскова, нікого не залишилось, - військовий експерт

У Путіна, крім Пєскова, нікого не залишилось, - військовий експерт

За словами Жданова, Лавров не бачився з очільником Кремля понад 2 тижні.

У близькому оточенні російського президента Володимира Путіна, крім речника Дмитра Пєскова, нікого не залишилось.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не бачився з очільником Кремля понад 2 тижні.

"Лавров намагається якось підтримувати зв'язки на зовнішньому дипломатичному рівні, але я його не бачу в переліку нарад. Він намагається дистанціюватися від Путіна, у якого крім Дмитра Пєскова нікого не залишилось", – сказав Жданов.

Військовий експерт вважає, що ініціатива дистанціюватися належить самому Лаврову й почалась ще наприкінці 2021 року, коли 17 грудня Лавров відмовився оголошувати ультиматум Заходу й доручив це своєму заступникові.

Про дистанціювання від Путіна панівної еліти РФ говорив і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи інтерв'ю колишнього прем'єра Росії, а нині заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва, який заявив, що рішення про широкомасштабне вторгнення до України очільник Кремля ухвалив одноосібно.

Раніше також повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів. Також ТСН.ua розповідає про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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