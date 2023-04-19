У Путіна на шиї помітили загадковий шрам у вигляді російської свастики

У фюрера Путіна на шиї помітили шрам в формі літери “Z”.

У очільника Кремля на шиї помітили шрам в формі літери “Z”. Сталося це під час його відвідин церкви на Великдень.

Відповідні світлини з’явилися в засобах масової пропаганди РФ.

Як зазначається, на Великдень Путін начебто вийшов із бункера та відвідав церкву. Російські фотографи, які фільмували візит фюрера, зафільмували і його шрам - на шиї у нього видно полоску, схожу на літеру “Z”.

Згодом в матеріалі New York Post помітили, що шрам на шиї Путіна викликав нову хвилю чуток про його хворобу.

“Шрам на шиї Владіміра Путіна викликав нові чутки про те, що здоров'я російського президента може бути серйозно підірване на тлі війни проти України”, – йдеться в матеріалі New York Post.

Нардеп України Олексій Гончаренко теж підкреслив, що Путін у храмі мав нездоровий вигляд: пересувався з полицею та привертав до себе увагу якраз шрамом на шиї.

Нагадаємо, що Путін заявив, що особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщина та так звану “ЛНР”.

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