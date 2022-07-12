"У Путіна настануть дуже важкі часи": політолог анонсував шокувальне прозріння серед росіян

Ненависть російського диктатора Путіна до України і всього українського за 5 місяців жорстокої війни не змінилася.

Водночас Путін вже чудово розуміє, що йому не вдасться захопити всю Україну.

Про це російський політолог Андрій Піонтковський написав в колонці для НВ.

Публіцист нагадав про статтю Путіна "Про історичну єдність росіян і українців", у якій він заперечував і існування Української держави, і самого українського народу.

Також читайте У Новій Каховці ЗСУ феєрично знищили ворожий склад: наслідки та реакція розгублених окупантів

"Я думаю, що навіть такий божевільний маніяк як Путін, зрозумів, що захопити всю Україну йому не вдасться. Після провалу бліцкригу це завдання вже нездійсненне. Але перед ним зараз постала інша проблема - як утримати власну владу. Як продати населенню якусь подобу перемоги", - зазначив політолог.

Крім того, за його словами, армія РФ розуміє, що Україна готується до конртнаступу.

"Він (Путін – ред.) розуміє, що з надходженням масштабної кількості західної зброї українська армія перейде в контрнаступ, і ні про яку міфічну перемогу говорити вже буде неможливо. Тому зараз його тактичне завдання, поки його збройні сили на Донбасі потихеньку ще повзуть вперед, захопити максимально можливу кількість населених пунктів. Скажімо, ще одне місто. Його максимальна мета - взяти Слов'янськ. А потім знову мобілізувати всю свою агентуру для того, щоб нав'язати перемир'я, припинення вогню, зі збереженням їм значної частини не тільки території Донбасу, але тепер ось і шматочків Херсонської та Запорізької областей. І продати це населенню як свою перемогу. Ось такий у нього зараз план", - додав Піонтковський.

На його думку, повернення Херсона з окупації стане поворотним пунктом. Це, з його слів, справить шокуюче враження на народ в Росії, який вірить своєму телевізору, "так і на ситуацію в бункері, де вже всім буде ясно тоді, що війна програна".

"І ось у Путіна настануть тоді дуже важкі часи. Просто ми в очікуванні ендшпілю. У розрахунках Кремля ендшпілем буде взяття Слов'янська, і на інерції цього успіху нав'язування знову припинення вогню — по суті — розділ України", - підсумував політолог.

Тим часом росіяни спалюють врожай на Херсонщині.

Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.

Як повідомлялося, у Херсоні окупанти посилюють блокпости і готуються до вуличних боїв.

Читайте також: