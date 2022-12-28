Міністр закордонних справ країни-окупантки Сергій Лавров заявив, що Росія хоче окупувати чотири українські області - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російський міністр Сергій Лавров цинічно заявив, що Росія хоче повністю окупувати чотири області України - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Нагадаємо, 28 грудня прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Загарбники планували "взяти Київ за три дні" та встановити тут свою маріонеткову владу. Проте ЗСУ вибили росіян із північних областей та провели контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках.

Згодом Кремль заявив про спробу анексії чотирьох українських областей, провівши там фейкові "референдуми". Дію агресора засудила Генасамблея ООН.

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