"У Путіна не залишилося вибору": чому росіяни залишили Калінінград без захисту ППО

Росія перемістила стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт до України через значні втрати. Схоже, президенту РФ Володимиру Путіну не залишилося іншого вибору, як послабити оборону Калінінграда, форпосту, який з трьох сторін межує з членами НАТО і вважається одним із найбільш стратегічно чутливих регіонів Москви.

Про це пише видання Independent.

"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", – зазначали напередодні британські розвідники.

Сили Путіна зазнали особливо великих втрат своїх систем ППО SA-21 в тимчасово окупованих регіонах України наприкінці жовтня 2023 року.

"Українські атаки, швидше за все, знищили щонайменше чотири російські зенітно-ракетні комплекси, які були розташовані на окупованих територіях, протягом одного тижня", - пишуть журналісти.

Затиснутий між Польщею та Литвою на східному фланзі НАТО, Калінінград географічно повністю відокремлений від основної території країни.

Москва надає Калінінграду важливе стратегічне значення, оскільки в Балтійському порту розміщується російський Балтійський флот, і він є одним із небагатьох європейських портів Росії, що не замерзає.

Нагадаємо, Росія у перший тиждень листопада втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет великої дальності – це С-300 або С-400.

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