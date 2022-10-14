У Путіна "поїхав дах" через Україну - російський опозиціонер про імперські амбіції диктатора

Опозиціонер наголосив, що Путін був одержимий ідеєю помститися Україні за 2014 рік.

У Путіна – "пунктик" щодо України, диктатор з'їхав з глузду через свої плани відновити Російську імперію.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, інформує "УНІАН".

"У Путіна явно дах поїхав повністю на Україні. На цьому він "чокнувся"... Це сталося у 2014 році. До 2014-го року він палав ідеєю створення нової Російської імперії, включаючи Україну, Білорусь, Казахстан, а там, можливо, приєдналися б до них Грузія та Вірменія від безвиході, як він вважав", – каже Гудков.

За словами опозиціонера, у Путіна була домовленість з Януковичем щодо "здачі" України, на що диктатор виділяв своїй маріонетці шалені гроші.

"У нього була домовленість з Януковичем тільки одна, головна: "Вітя, ми тобі даємо все, а ти нам приводиш Україну до складу нової імперії". Це була єдина домовленість, там шалені гроші вкладалися", – сказав він.

За інформацією Гудкова, Путін постійно стверджува, що Янукович його підвів і "кинув". Тоді диктатор вирішив провчити Україну: "І ось цей пунктик він проніс через вісім років".

Опозиціонер пригадав, як у 2015 році людина, котра входила до кола "наближених" до Путіна, розповідала, що Путін не вирішував внутрішні проблеми країни, а виключно цікавився оборонним комплексом.

"Володя "забив на країну" і сидів днями і годинами зі всякими вченими, конструкторами, генеральними директорами оборонного комплексу, які йому розповідали про зброю, а він балдів від цього. Я тоді ще й не думав, що він готується до великої війни, а він готувався", – каже Гудков.

Опозиціонер заявив, що передбачав ймовірність нападу задовго до 24 лютого, але не припускав, що Путін зважиться на абсолютно ідіотську дію – широкомасштабне вторгнення.

"Я припускав, що буде удар по півдню, в першу чергу по Маріуполю, Мелітополю і далі там скрізь до Криму, з моря і з суші. Ось я так припускав і говорив про це, що Путін просто так не піде, а щось зробить, якусь капость. Але він зробив набагато гірше. Зробив таку безглузду і провальну авантюру. Це ідіотизм і говорить про його випадання з реальності, його нерозуміння, що взагалі відбувається, і його одержимості", – заявив Гудков.

Опозиціонер наголосив, що Путін був одержимий ідеєю помститися Україні.

Путін втрачає владу?

Ситуація могла вийти з-під контролю диктатора. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Російський політолог і публіцист, який живе у США, Андрій Піонтковський заявив, що Путіну починають суперечити його найближчі соратники.

Видання Washington Post з посиланням на розвідку США підтверджує, що серед найближчого оточення Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду з приводу його ведення війни в Україні.