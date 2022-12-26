У Путіна прокоментували "формулу миру" Зеленського та заявили про "здоровий глузд"

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував мирні ініціативи президента Зеленського. Він заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пєсков завив, що країна-агресорка не погодиться на пропозиції Києва щодо "формули миру". Він додав, що окупанти хочуть продовжити геноцид українців, поки Росія "не досягне своєї мети, бо це нібито є свідченням "здорового глузду".

"Ми ніколи не погоджувались на чужі умови. Ми орієнтуємось тільки на свої цілі та на здоровий глузд", - заявив речник диктатора Путіна.

"Формула миру" президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

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