У Путіна прокоментували інформацію видання NYT про обговорення ядерного удару по Україні

За словами Пєскова, Москва "не збирається брати участь у накачуванні теми застосування Росією ядерної зброї в Україні".

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію видання New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Представник Кремля заявив, що Москва не обговорюватиме можливість застосування тактичної ядерної зброї.

"Ми констатуємо, що як на офіційному рівні, так і на рівні ЗМІ відбувається цілеспрямоване накачування цієї теми ядерної зброї. Не маємо жодного наміру брати участь у цьому накачуванні. Вважаємо його дуже і дуже безвідповідальним", - заявив Пєсков.

Видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США написало, що нещодавно російські високопоставлені військові обговорювали, коли Москва може застосувати на війні проти України ядерну зброю.

Водночас американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місце або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Ядерні погрози Росії

1-го листопада заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів йому, що це означатиме для Росії самогубство.

Президент Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні.

Німецьке видання Spiegel написало, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині.

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