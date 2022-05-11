У Путіна розповіли, чи є ймовірність оголошення в Росії воєнного стану

У Путіна розповіли, чи є ймовірність оголошення в Росії воєнного стану

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував імовірність запровадження у Росії воєнного стану.

Спікер Володимира Путіна стверджує, що у керівництва РФ наразі немає планів щодо введення воєнного стану.

Таку заяву Дмитро Пєсков зробив 11 травня пропагандистським росЗМІ.

Зокрема, відповідні заяви Пєсков назвав "чутками" і запевнив, що ані на на всій території РФ, ані в окремих регіонах не планують оголошувати воєнний стан.

"Ні, цього в планах немає", - відповів він.

Говорячи про війну в Україні, яку країна-агресорка прозвала так званою "спецоперацією", Пєсков сказав, що "все йде за планом".

"Ми пропонуємо орієнтуватися на заяви президента, який повторював і зовсім недавно підтвердив, що "спеціальна військова операція" розвивається за планом", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, очільниця Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Путін, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови.

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