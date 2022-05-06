Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Путіна розповіли, хто знав про його плани напасти на Україну 24 лютого

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Путіна розповіли, хто знав про його плани напасти на Україну 24 лютого

Дмитрий Песков / Getty Images

Інформацію про те, що РФ планує повномасштабно напасти на Україну, у російських вищих колах поширювалася серед дуже обмеженого кола осіб.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що у РФ ніхто не знав про плани розпочати повномашстабне вторгнення, яке вони назвали "спецоперацією", оскільки "сама суть "операції" не передбачає широкого поширення інформації про неї".

Про це Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському росЗМІ.

"Як ви розумієте, природно, інформація про "спеціальну військову операцію" не може широко поширюватися напередодні початку цієї "операції". Тому, звичайно, завжди з такою класифікованою інформацією знайомлять дуже і дуже обмежене коло осіб", – сказав спікер Кремля, коментуючи публікації про те, що нібито найближче оточення Путіна не мало точної інформації про початок нового нападу на Україну.

Нагадаємо, раніше було названо найімовірніший варіант, хто замінить Путіна у разі його тимчасової недієздатності.

Читайте також:

Чому і як Кремль споював росіян десятки років (жестовою мовою)

Чому і як Кремль споював росіян десятки років (жестовою мовою)
Наступна публікація