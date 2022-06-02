У Путіна розповіли про "референдуми" на окупованих українських територіях та назвали умови для їхнього проведення

У Путіна розповіли про "референдуми" на окупованих українських територіях та назвали умови для їхнього проведення

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "рішення про приєднання до Росії повинні ухвалювати жителі тимчасово окупованих території України".

Він додав, що зараз не йдеться про псевдореферендуми у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, оскільки для цього нібито "немає безпекової ситуації".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пєсков заявив, що мовляв про приєднання захоплених територій до РФ вирішуватимуть не у Кремлі, а це нібито "повинні зробити самі українці".

Речник диктатора додав, що зараз не йдеться про референдуми, оскільки не створено безпекових умов.

"Поки безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що продовжуються удари українських військових та українських націоналістів по цивільних цілях на цих територіях, звичайно, за цих умов навряд чи можна говорити", - збрехав Пєсков.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області вкотре перенесла терміни проведення "рефендуму" про приєднання до Росії.

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