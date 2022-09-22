У Путіна відповіли, чи можна вже росіянам говорити "війна", а не "спеціальна воєнна операція"

Диктатор РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії мобілізацію, але називати війну в Україну "війною" у Кремлі не квапляться.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відповів, чи позбудуться у Росії вислову "спеціальна воєнна операція" навіть після оголошення мобілізації.

Про це пишуть росЗМІ.

Пєсков стверджує, що війну не можна буде називати "війною" навіть після оголошення мобілізації.

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"Ні, це спеціальна військова операція", - відповів Пєсков.

Крім того, він переконує, що інформація про мобілізацію мільйона росіян нібито є неправдивою.

Водночас раніше російська "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело повідомила, що у 7 пункті указу Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Натомість військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Путін не назбирає навіть 300 тисяч військових для війни в Україні.

Нагадаємо, експерт розповів, на які напрямки Путін може кинути 300 тисяч мобілізованих.

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