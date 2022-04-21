У Путіна відповіли на заяву про удар по Керченському мосту: "Це анонс теракту"

У Путіна відповіли на заяву про удар по Керченському мосту: "Це анонс теракту"

У Кремлі відреагували на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данілова про удар по Керченському мосту.

Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це "анонсом терористичного акту". Водночас речник Путіна не згадав про звірства російських загарбників в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Навколо мосту, навколо всіх стратегічних об'єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки і обережності по лінії відповідних служб. Подібні заяви є нічим іншим, як анонсуванням терористичного акту. Це неприйнятно. Тут багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці і подальшому покаранню", - заявив Пєсков.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Збройні Сили України готові завдати удару по Кримському (Керченському) мосту за першої нагоди.

Кримський міст Росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.