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У Путіна відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні 

У Путіна відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні 

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Кремль утримався від прямої відповіді.

Зранку 21 листопада українські Повітряні сили повідомили про атаку РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпрі. У Кремлі не втрималися від коментарів.

Інформацію прокоментував речник кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков. 

Пєсков у своїй традиційні манері ухилився від відповіді на запитання про ймовірний запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети 21 листопада та порекомендував звернутися до Міністерства оборони.

"Я рекомендую з цим звертатися до військових. Зараз мені на цю тему немає чого сказати", - заявив представник Кремля. 

Як повідомлялося, 21 листопада зранку РФ атакувала Дніпро балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами. Окупанти зокрема застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ймовірно, йдеться про РС-26 "Рубіж".

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