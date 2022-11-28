У Путіна вирішили дружин та матерів мобілізованих з Росії відправити на Донбас: навіщо це окупантам 

У Росії матерів та дружин мобілізованих із Сахаліну відправлять на окупований Донбас. Так жінки "стежитимуть за рівнем забезпеченості окупаційної армії".

Про це пише "Медуза".

За даними видання, дружин та матерів мобілізованих росіян відправлять на окуповану частину України за кошти путінської "Єдиної Росії".

Губернатор Сахалінської області РФ Валерій Лимаренко після зустрічі із родичами мобілізованих заявив, що жінок по черзі возитимуть на окуповані території України. Там вони нібито повинні стежити за рівнем забезпечення армії російських окупантів та "на місцях встановлюватимуть, що потрібно російським загарбникам".

Мобілізація у Росії

Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію у Росії. Частину мобілізованих загарбників одразу кинули на фронт, де вони почали гинути вже у жовтні.

Мобілізовані у Росії бідкаються на погане забезпечення та неналежну підготовку. Це також не влаштовує і їхніх родичів, які бідкаються, що "чоловіків не вчать, як вбивати українців".

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