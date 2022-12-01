У Путіна визнали, що бомблять Херсон: як вибріхуються цього разу

Лавров також вкотре визнав удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

Голова МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що російські війська бомблять місто Херсон після того, як його було звільнено з окупації 11 листопада.

Заяву Лавров поширюють пропагандистські росЗМІ.

Лавров порівняв Херсон та Сталінград, коли в нього запитали, навіщо російська армія обстрілює інфраструктуру у місті:

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били і так били, що вони звідти втекли", — заявив Лавров, традиційно кремлівській пропаганді натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".

Крім того, Лавров вкотре визнав удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України. За словами представника країни окупантки, обстрілює РФ, щоб "не дозволити накачувати Україну смертоносною зброєю".

Зауважимо, що попри брехливі виправдання Лаврова, окупанти б'ють в Херсоні саме по цивільних, серед яких майже щодня є загиблі чи поранені. Про злочини Росії у звільненому місті, які країна-агресорка там чинить після деокупації, читайте в матеріалі.

Звільнення Херсона

Українські сили звільнили Херсон з російської окупації 11.11. 2022. Місто перебувало в російській окупації від 2 березня. Окрім Херсона, звільнено також низку інших населених пунктів області.

Також читайте РФ за тиждень 258 разів обстріляла Херсонщину: нове звернення Зеленського

Після того, як українські війська здійснили успішні операції, росіянам довелося накивати п'ятами, але тепер вони регулярно обстрілюють Херсон.

Так, 25 листопада війська РФ обстріляли Херсонську область 39 разів. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

27 листопада російські війська завдали удару по лініям електропередач у Херсоні, які живлять нещодавно звільнений обласний центр. Українським енергетикам за менше ніж пів години вдалося полагодити пошкоджені електромережі. Електроенергію до будинків жителів Херсона повернули.

За 30 листопада російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого загинула одна цивільна людина.

Того ж дня росіяни обстріляли у Херсоні лікарню та житлові будинки.

Під ворожий вогонь потрапив також художній музей імені Олексія Шовкуненка.

1 грудня у Херсоні через потужні обстріли російських окупантів зникла напруга у електромережах.

Читайте також: