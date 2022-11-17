У Путіна визнали, що Росія знищує цивільну інфраструктуру України, бо "хоче переговорів"

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія знищує українську енергетичну інфраструктуру та хоче посеред зими залишити українців без газу та світла, щоб "були переговори".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пєсков збрехав, що знищення української енергетичної інфраструктури нібито має якийсь вплив на ситуацію на фронті та визнав, що терористи хочуть посеред зими залишити українців без газу та електрики, щоб змусити нашу владу сісти за стіл переговорів.

Речник Путіна цинічно заявив, що відсутність світла та тепла у домівках українців - це "наслідок дій київської влади, яка не хоче вирішувати проблему та сідати за стіл переговорів".

Масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України

Російські терористи від 10 жовтня масовано ракетами обстрілюють Україну. Терористи мають на меті знищити нашу енергетичну інфраструктуру та під час морозів залишити українців без електрики та тепла.

Останній масований ракетний обстріл був 15 листопада. Тоді кремлівський терористичний режим випустив по нашій державі приблизно 100 ракет. Вибухи були зафіксовані майже в усіх регіонах України. 17 листопада терористи продовжили ракетами знищувати нашу інфраструктуру.

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