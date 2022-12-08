У Путіна визнали вразливість Криму перед атаками ЗСУ: "Ризики, безумовно, є"

Водночас у Кремлі переконують, що "вживаються ефективні заходи щодо протидії".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що залишаються "ризики нападу" з боку України на окупований Крим.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Так, рупор Кремля назвав "організацією терористичних актів" ймовірні підготування контрнаступу українських військ на цьому напрямку.

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"Ризики, безумовно, є, бо українська сторона продовжує свою лінію на організацію терористичних актів. Але, з іншого боку, інформація, що надходить, говорить про те, що вживаються ефективні заходи щодо протидії", – сказав Пєсков.

Водночас він уникнув відповіді на запитання про достатність заходів щодо створення укріпрайонів у Криму та порадив звернутися з цим до військових.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Романа Світана, в ЗСУ зараз дуже хороші стратегічні позиції. Тож ще до Нового року вони можуть почати звільняти Запорізьку, Херсонську області та, можливо, Крим.

Зауважимо, що в Криму вже зафіксовані ознаки можливої підготовки до втечі російських окупантів. Вони готуються вивозити історико-культурні цінності, як це було перед звільненням правого берега Херсонської області.

Згідно з прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, звільнення Криму відбудеться саме військовим шляхом і станеться це у травні 2023 року.

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

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