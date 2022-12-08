У Путіна визнали вразливість Криму перед атаками ЗСУ: "Ризики, безумовно, є"

Водночас у Кремлі переконують, що "вживаються ефективні заходи щодо протидії".
Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що залишаються "ризики нападу" з боку України на окупований Крим.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Так, рупор Кремля назвав "організацією терористичних актів" ймовірні підготування контрнаступу українських військ на цьому напрямку.
"Ризики, безумовно, є, бо українська сторона продовжує свою лінію на організацію терористичних актів. Але, з іншого боку, інформація, що надходить, говорить про те, що вживаються ефективні заходи щодо протидії", – сказав Пєсков.
Водночас він уникнув відповіді на запитання про достатність заходів щодо створення укріпрайонів у Криму та порадив звернутися з цим до військових.
Нагадаємо, за оцінками військового експерта Романа Світана, в ЗСУ зараз дуже хороші стратегічні позиції. Тож ще до Нового року вони можуть почати звільняти Запорізьку, Херсонську області та, можливо, Крим.
Зауважимо, що в Криму вже зафіксовані ознаки можливої підготовки до втечі російських окупантів. Вони готуються вивозити історико-культурні цінності, як це було перед звільненням правого берега Херсонської області.
Згідно з прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, звільнення Криму відбудеться саме військовим шляхом і станеться це у травні 2023 року.
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