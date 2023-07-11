У Путіна влаштували істерику через далекобійні ракети від Франції: погрожують Києву "наслідками"

У Кремлі невдоволені, що в України будуть далекобійні ракети.

У вівторок, 11 липня, французький президент Еммануель Макрон оголосив про передавання Україні далекобійних ракет SCALP. У Кремлі уже влаштували істерику через це та погрожують Києву "наслідками".

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандисти.

Представник кремлівського режиму Пєсков заявив, що "рішення Франції про передавання Україні делекобійних ракет було помилковим".

Він істерично додав, що "це матиме для Києва негативні наслідки" та пригрозив, що "це рішення змусить Росію вжити заходів у відповідь".

Представник диктатора не уточнив, як саме російська терористична армія має намір мститись Україні за захист своїх територій та громадян.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про SCALP.

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