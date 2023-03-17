Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Путіна влаштували істерику через передавання МіГ-29 та пригрозили Україні "ще більшими стражданнями"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
312
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Путіна влаштували істерику через передавання МіГ-29 та пригрозили Україні "ще більшими стражданнями"

Фото: Getty Images

У диктатора кажуть, що "все йде по плану".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков влаштував істерику через передавання Україні МіГ-29. Він пригрозив українцям "ще більшими бідами". 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Кремлівські злочинці невдоволені тим, що Польща та Словаччина вирішили передати Україні радянські МіГ-29. Там заявили, що нібито "це свідчить про те, що країни НАТО "втягнуті у війну Росії проти України". 

Пєсков цинічно заявив, що передавання Україні винищувачів не "вплине на результат так званої "спецоперації, а військова техніка "стане законною ціллю окупантів".

Речник диктатора додав, що ці літаки "принесуть Україні та українцям ще більше страждань". 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна передає Україні літаки МіГ-29.

17 березня Словаччина оголосила про передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Читайте також:

Польща і Словаччина передадуть Україні винищувачі МіГ-29

Польща і Словаччина передадуть Україні винищувачі МіГ-29

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
312
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація