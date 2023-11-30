У Путіна вперше з'явився шанс на перемогу у війні – The Economist

У Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні в Україні, і не в останню чергу завдяки нерішучості Заходу в питанні надання допомоги та відсутності стратегічного бачення, пише видання The Economist.

"Однак фаталізм, самовдоволення і шокувальна відсутність стратегічного бачення заважають, особливо в Європі. Заходу необхідно терміново позбутися летаргії заради себе й заради України", – пише видання.

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Причина, через яку перемога Путіна можлива, полягає в тому, що перемога залежить від витривалості, а не від захоплення території, оскільки жодна армія не в змозі витіснити іншу з землі, яку вони в цей час контролюють, йдеться у статті. Зараз військове протистояння в Україні перетворилося на війну захисників, і "вона може тривати багато років".

Як вважає The Economist, 2024 року Росія буде в сильнішій позиції для боротьби, тому що у неї буде більше дронів і артилерійських снарядів, тому що її армія розробила успішну тактику радіоелектронної боротьби проти деяких українських озброєнь, а також тому, що Путін спокійно ставиться до жахливих втрат у своїй армії.

Видання зазначає, що простим росіянам, можливо, не подобається війна, але вони до неї звикли. "Еліта посилила контроль над економікою і заробляє багато грошей. Путін може дозволити собі виплатити довічну зарплату сім'ям тих, хто бореться і вмирає", – пише The Economist.

"Путін отримав безпілотники з Ірану та снаряди з Північної Кореї... Туреччина й Казахстан стали каналами постачання товарів, які живлять російську військову машину. Західна схема з обмеження доходів від російської нафти шляхом обмеження ціни на нафту на рівні $60 за барель провалилася, оскільки паралельна торгова структура виникла за межами досяжності Заходу. Ціна нафти марки Юралс із Росії становить $64, що майже на 10% вище від початку 2023 року", – йдеться у статті.

Крім того, хоча західні уряди стверджують, що вони, як ніколи, віддані Україні, але опитування в усьому світі показують, що багато хто в цьому сумнівається. Один з європейських політиків висловив думку, що підтримка України в майбутньому насправді буде фрагментована.

"До 2025 року Путін може почати відчувати напруженість від ведення війни. Росіяни можуть усе більше обурюватися примусовою мобілізацією, інфляцією і перенаправленням соціальних витрат на армію. Однак просто сподіватися, що його режим розвалиться, безглуздо. Він може залишатися при владі протягом багатьох років, і якщо він це зробить, він буде загрожувати війною, тому що це його виправдання для внутрішніх репресій і страждань його власного народу", – пише The Economist.

Видання наголошує, що планування оборони Європи має бути спрямоване на те, щоб Путін не відчув її слабкості.

"Найкращим способом стримати Путіна було б, якби Європа продемонструвала свою рішучість, показавши просто зараз, що вона повністю прихильна до успішної, демократичної, орієнтованої на Захід України", – резюмує The Economist.

Нагадаємо, раніше The Economist писав про конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на матеріал видання і наголосив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт. За його словами, позиція військових і політичних еліт в Україні консолідована.