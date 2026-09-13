У Путіна визнали, що Росія б’є «по всьому підряд»

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі фактично визнали, що Росія перейшла до тактики терору цивільного населення України. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито «не била по всьому підряд» до того, як Київ, за його словами, «відкрив скриньку Пандори».

Про це Пєсков сказав у коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну.

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Він також заявив, що українській владі «стає важче з кожним днем».

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Росія тероризує цивільне населення України

Останні атаки РФ свідчать про перехід до тактики системного терору цивільного населення та ударів по об’єктах повсякденної інфраструктури.

Зокрема, у Києві російські дрони почали атакувати автозаправні станції. За два дні удари зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Оболонському районах, а по АЗС біля метро «Почайна» ворог ударив двічі. Ще один удар стався поблизу ТРЦ «Республіка Парк»: було пошкоджено зупинку громадського транспорту, виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі, щонайменше четверо людей постраждали.

РФ також продовжує тероризувати Київську область. За останню добу там одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них — дитина.

Паралельно російські безпілотники атакують залізничну інфраструктуру. 12 вересня влучання зафіксували у Луцьку та Фастові, зокрема було атаковано пасажирський потяг.

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