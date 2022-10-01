У Путіна є два основні варіанти застосування тактичної ядерної зброї: аналітики назвали які

Росія щосили намагатиметься утримати українську територію, яку вона спробувала окупувала. Однак навіть під час свого вчорашнього виступу президент РФ Володимир Путін не сказав прямо, що використовує ядерну зброю, щоб зупинити контрнаступ України на сході.

Про це повідомляє Американський інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики припускають, що Путін вдався до спроби анексувати Луганську, Донецьку, Херсонську області та частину Запорізької області, щоб заморозити війну. Це йому потрібно, щоб відновити російську армію, яка зазнала великих втрат.

У звіті сказано, що Путін, певно, не відмовився від ідеї знищити українську державу повністю. Тому, якщо йому вдасться заморозити бойові дії, то найближчими роками він знову спробує піти в наступ.

Аналітики стверджують, що Путін може зважитися на застосування тактичної ядерної зброї, якщо буде впевнений, що НАТО і Захід йому не дадуть відповіді.

"За нашими оцінками, у Путіна є два основні варіанти застосування тактичної ядерної зброї: завдання ударів по ключових українських наземних лініях зв'язку та командних центрів з метою паралізувати наступальні операції та завдання ударів по великих скупченнях українських сил поблизу лінії зіткнення", — вважають аналітики.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Путін підписав документ, який є спробою анексувати окуповані території України.

Коментуючи це, Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не визнає окупації українських територій Росією, та засудив спробу анексії.

Зауважимо, що після заяв Путіна, Зеленський оголосив, що Україна подасть заявку на вступ до Альянсу за пришвидшеною процедурою.

Вимоги Путіна, відповідь України та підвищення ставок - Микола Давидюк

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