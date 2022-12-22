У Путіна є два шляхи закінчити війну: він обрав найгірший - ексрозвідник

Господар Кремля отримує сигнали з Вашингтона та від президента Зеленського про сценарій закінчення війни, який дозволить Путіну готуватись до перемовин, капітуляції та м'якого виходу з кризи.

Президент РФ Володимир Путін має шанс закінчити війну за “м’яким сценарієм”, звинувативши у поразці своїх генералів і тим самим врятувати собі життя. Але він обрав інший, кривавіший шлях, який приведе його до неминучої катастрофи.

Таку думку висловив в ефірі АпострофTV військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.

За його словами, господар Кремля отримує сигнали з Вашингтона та від президента Зеленського про готовність до першого сценарію, який дозволить Путіну готуватись до перемовин, капітуляції та м'якого виходу з тієї кризи, в яку він загнав свою країну.

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“Однак, Путін "бикує" і не хоче цього”, - стверджує експерт.

Для того, щоб спрацював перший сценарій, Кремль повинен “увімкнути пропаганду в зворотному напрямку і почати пояснювати, що винен не Путін, а його генерали”.

“Цар добрий, а бояри погані. Ця пропаганда має йти декілька місяців, після чого має початися змінення умовної суспільної думки. А далі вивід військ. Це програма збереження життя для Путіна і його команди. Тоді в принциці можливі перемовини про репарації, про те, щоб закінчити війну і завершити все миром. Можливо, Росія при такому варіанті втратить гроші, можливо території, але це логічний шлях для того, щоб зберегти життя і посади”, - вважає Михайло Притула.

Іншим шляхом, яким тепер іде господар Кремля, є подальша ескалація воєнних дій.

“Мобілізація 500 тисяч, або навіть мільйона "мобіків", вкидання їх в топку війни, атака на Україну з півночі і велика кількість мобілізованих на сході”, - так описує експерт другий варіант ведення війни Путіним, який, за його словами, призведе до гарантованої поразки, втрати влади.

“Далі будуть вже процеси в юридичній площині, тому що буде живий Путін чи ні, але суд буде... Що ми можемо зробити? Тільки спостерігати і бити ворога там, де він є", - резюмував Михайло Притула.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін своїми заявами про затяжну війну проти України намагається підбадьорити своїх громадян, проте довго вести бойові дії країні-агресорці не вдасться.

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