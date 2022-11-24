У Путіна є один козир у війні: експерт - про те, як Кремль може змусити світ припинити допомагати Україні

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що у Росії залишився єдиний козир у війні проти України. Це - застосування ядерної зброї та удари по наших ядерних об'єктах.

Про це він сказав у етері телеканалу FREEДОМ.

На думку Грабського, російський диктатор може сподіватись на те, що якщо Росія пригрозить Україні застосуванням ядерної зброї і це може змусити світ відмовитись від допомоги нашій державі.

Експерт вважає, що ядерна риторика Кремля спрямована на європейську спільноту, яка немає уявлення про те, як саме працює ядерна зброя, тоді як українці усвідомлюють, що у нас немає вибору та потрібно боротись із агресором.

"Люди просто здебільшого навіть не уявляють, що таке підготувати ядерну зброю до дії. Тому на деякі верстви суспільства, незміцнілі уми, якщо можна говорити так, ця пропаганда також впливає. І тим паче, коли вона тиражується численними повідомленнями протягом тривалого періоду, люди починають у це вірити. Московські правителі як видатні користувачі пропагандистських інструментів знають, що роблять. Тож цьому дивуватися не треба. Але треба розуміти, що вибору ми не маємо. Ми маємо все одно боротися із противником і перемагати його на полі бою", — вважає Грабський.

Ядерна риторика Кремля

Кремлівські терористи від початку повномасштабного вторгнення на територію України погрожують застосувати проти нашої держави ядерну зброю.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

В одній з двох російських ракет X-55, яку 17 листопада збили над Києвом, замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

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