У Путіна закінчуються варіанти маневрів: поразки на фронті та міжнародна ізоляція доб’ють диктатора

Президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском, має дедалі більше проблем і зазнає невдач у досягненні своїх цілей.

Масштабне відведення військ РФ з тимчасово окупованого Херсона свідчить про серйозний провал російського президента Володимира Путіна на фронті.

Про це пише Bloomberg.

На думку журналістів, з кожним днем у диктатора залишається дедалі менше можливостей для маневрів щодо України. Труднощі для Кремля накопичуються як усередині країни, так і за її межами.

Масштабне відведення військ РФ з Херсона, як пише Bloomberg, свідчить про серйозний провал Путіна на фронті. Відсутність глави Кремля на засіданні Міноборони, під час якого було віддано наказ про передислокацію на лівий берег Дніпра, журналісти пояснюють тим, що президент не хоче пов'язувати себе з воєнними поразками.

"Рішення Путіна не їхати на саміт G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії, підкреслює зниження його дипломатичного впливу. Путін міг би звернутися за дипломатичним прикриттям до лідера Китаю Сі Цзіньпіна або прем'єра Індії Нарендрі Моді. Однак минулого тижня обидва посли надіслали сигнали невдоволення: Сі застеріг від будь-якого застосування ядерної зброї, а індійський політик Моді дав зрозуміти Москві, що країни, які розвиваються, "дуже гостро відчувають біль" від розпалювання конфлікту та відсутності продовольчої та енергетичної безпеки", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Напередодні видання Dailymail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

Ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що Путін перетворився на геополітичного бандита, і це усвідомлюють російські еліти та силовики, тож вони можуть піти на "персональне перезавантаження" лідера держави.

Трибунал для Путіна: про ці злочин має знати весь світ - Олександр Павліченко

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