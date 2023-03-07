У Путіна заявили, що "передумов" для переходу війни у "мирне русло" немає

Прессекретар російського президента-диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для переходу ситуації у "мирне русло" немає.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди 7 березня.

"Передумов для переходу ситуації в Україні у мирне русла немає", - заявив речник диктатора.

За його словами, Москва "досягає цілей та завдань" за допомогою так званої "спецоперації" в Україні. Втім, про що саме йдеться, представник Кремля не повідомив.

Також традиційно Пєсков згадав про країни Заходу: "Вашингтон не хоче завершити війну в Україні і робить все для її продовження".

Нагадаємо,

3 березня після подій в Брянській області з’явилася інформація, що Путін нібито може "розізлитися" до такої міри, що офіційно може вивести "СВО" на новий рівень і назвати її війною. Політтехнолог Борис Тізенгаузе каже, що "то була б ще одна велика тупість з боку керівництва РФ. Війну або виграють або програють".

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