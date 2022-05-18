У Путіна заявили, що переговорний процес з Україною зупинився

У Путіна заявили, що переговорний процес з Україною зупинився

Спікер диктатора РФ Володимира Путіна, який розв'язав війну в Україні, заявив наразі про відсутність переговорів з українською стороною.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зробив чергову цинічну заяву. Спікер диктатора Кремля звинуватив Україну у начебто про "відсутності бажання" продовжувати переговорний процес із Москвою.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

"Переговори справді не просуваються. Ми констатуємо повну відсутність бажання в українських переговорників продовжувати цей процес", - сказав представник Кремля.

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На уточнююче запитання про те, чи вплинуть якимось чином останні події на "Азовсталі" на переговори, Пєсков відповів, що ці процеси навряд чи взаємопов'язані.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес з російською стороною складний. Він залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни.

Раніше Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів.

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