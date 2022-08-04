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У Путіна заявили, що Революція Гідності була "загрозою для світового ладу"

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У Путіна заявили, що Революція Гідності була "загрозою для світового ладу"

Фото: Associated Press

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна виправдав війну Росії проти України.

Він заявив, що нібито війна проти України не є "атакою на світовий лад", а справжньою загрозою була Революція Гідності. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Пєсков вкотре побідкався на події часів Революції Гідності назвавши їх "державним переворотом" та заявив, що це була нібито загроза для "світового ладу". 

"Росія не погоджується з оцінкою генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що її дії в Україні нібито є "атакою на поточний світовий лад", адже справжню загрозу для цього ладу ніс "переворот на Україні 2014 року" зрежисований країнами-членами Альянсу", - цинічно заявив речник диктатора Путіна. 

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною. Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.

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