У Путіна змінили мету "СВО" після нічної атаки дронами на Росію

Рупор Кремля Пєсков заявив, що так звана “СВО” буде продовжуватися для захисту РФ.

Після нічної 25 серпня атаки дронів на Москву, в Кремлі придумали нове пояснення так званої “СВО”. Тепер там кажуть про захист самої Росії.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Як зазначається, в ніч на 25 серпня Росію атакували невідомі дрони. Вибухи пролунали в Калузькій і Тульській областях. Над московськими аеропортами "Внуково" та "Домодєдово" вчергове закрили аеропорти.

Вже вдень рупор Кремля Пєсков заявив, що так звана “СВО” буде продовжуватися для захисту РФ.

"СВО" проводиться, зокрема, для виключення таких терористичних проявів із боку Києва, як атаки дронів", – видав представник Кремля.

За його словами, війна буде продовжуватися і для того, аби “виключити в майбутньому” загрозу з боку Києва.

Нагадаємо, що вночі, 25 серпня, на території Калузької та Тульської областей РФ була зафіксована серія вибухів та атака невідомими БпЛА.

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