У Путіна знову марять "перемогою": Медведєв пофантазував, як "відсунути" українські війська

Слуга Кремля знову марить тим, що мовляв так звану "спецоперацію", під час якої війська Росії вбивають мирних людей і нищать цивільну інфраструктуру, буде "доведено до кінця".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на його заяву 21 липня.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв під час зустрічі з українцями, яких росіяни силоміць вивезли до Ростовської області, заявив, що українські війська потрібно "відсунути" не лише від Донецька, а й "ширше", і що начебто "все буде зроблено".

Він також вчергове почав нав'язувати пропаганду, що мовляв росіяни та українці є "одним народом". І пообіцяв, що розбомблений та розграбований Росією Донбас "житиме мирно, комфортно та спокійно".

Зауважимо, як неодноразово наголошував президент України Володимир Зеленський, на сході України дійсно буде знову комфортне та спокійне життя, але після того, як українські військові виженуть звідти окупантів, які знищують території.

Нагадаємо, у річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга" Дмитро Медведєв вкотре пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву "не дуже тверезою". За його словами, "ніхто не сприйматиме такого залякування".

Як повідомлялося, Москва, найімовірніше, намагатиметься незаконно приєднати до РФ окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей України вже на почату осені.

Раніше у ЦРУ оцінили стан здоров'я Путіна і назвали його помилки.

Читайте також: