У Путіна знову заговорили про перемовини з Україною: що вимагає Росія

У Путіна знову заговорили про перемовини з Україною: що вимагає Росія

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков знову заговорив про мирні переговори з Україною.

У Путіна вимагають, щоб українська влада погодилась на вимоги Кремля та підписала документ з умовами РФ.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пєсков побідкався, що нібито "зараз затребуваність у мирних переговорах знизилась". Проте на думку речника Путіна "рано чи пізно здоровий глузд нібито переможе".

"І знову настане час для переговорів, перед якими українцям доведеться зрозуміти ще раз усі наші умови. Вони їх чудово знають. Погодитись на них. Сісти за стіл. І просто зафіксувати той документ, який багато в чому вже був узгоджений", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Німеччина з союзниками думає над гарантіями безпеки для України.

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