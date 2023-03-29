У Путіна знову змінили головну мету розв'язання війни: що придумали цього разу

Також у Кремлі заявили про "неможливість досягнення цілей спецоперації політико-дипломатичним способом".

У Кремлі заявили, що російське командування розпочало війну, аби "забезпечити безпеку РФ". Втім, раніше говорили про "демілітаризацію України" та "денацифікацію".

Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков під час брифінгу у середу, 29 березня, передають пропагандистські ЗМІ.

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"Головна мета Росії у спецоперації - забезпечити безпеку РФ загалом та безпеку жителів нових регіонів зокрема", - сказав слуга російського диктатора.

У Кремлі, де неодноразово звинувачували українську сторону у відмові сідати за стіл переговорів, заявили, що "досягнення цілей спецоперації політико-дипломатичним способом у випадку з Україною неможливе".

Нагадаємо, це Guardian стало відомо, що речник Путіна Дмитро Пєсков на таємній вечірці в Москві заявив кремлівській еліті про те, що війна проти України триватиме довго. Це влаштувало не всіх присутніх. Західні журналісти пишуть, що наприкінці грудня 2022 року Пєсков зібрав у себе на квартирі вузьке коло представників кремлівської еліти. Вони випивали за закінчення року та говорили тости з побажаннями миру та повернення до звичного життя.

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