У Путіна знову змінились "пріоритетні завдання спецоперації": бідкається на обстріли РФ

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 1 лютого, вигадав нове "пріоритетне завдання" війни Росії проти України. Тепер він хоче уникнути обстрілів російської території.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російський диктатор побідкався на обстріли прикордонних з Україною територій Росії та заявив, що це тепер "пріоритетне завдання" країни-терористки.

"Звичайно, пріоритетне завдання — ліквідувати можливість обстрілів, але це справа вже військового відомства", - заявив диктатор Путін.

Мета Росії у війні проти України: версії країни-окупантки

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Тоді диктатор Путін проголосив, що метою так званої "спецоперації" є "демілітаризація та денацифікація" України. Згодом у Кремлі заявили, що метою масових вбивств українців є "захист народу Донбасу".

Згодом мета війни проти України змінювалась. Російська пропаганда заявляла про те, що окупанти вбивають українців, бо на території нашої держави діяли вигадані "біолабораторії США", "бойові комарі чи гуси". Ці версії викликали лише іронію на Заході, особливо, коли країна-терорист збирала через це засідання ООН.

25 січня Путін проголосив нову мету війни проти України - нібито "захист Росії", хоча на державу-агресорку ніхто не нападав.

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