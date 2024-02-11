У Путіна зробили нову гучну заяву щодо переговорів із Україною

Пєсков збрехав, що Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".
У Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає "пропозиції" Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої "СВО".
Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков одному із пропагандистських ЗМІ.
"Зараз зовсім інша реальність, "київському режиму" доведеться її визнавати. Україна могла з меншими витратами вийти на мирні домовленості у березні, але на вимогу англосаксів відмовилася від досягнутих результатів", - відповів він на запитання щодо можливості нових мирних переговорів з Україною.
Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".
Нагадаємо, аналітики пояснили, чому Путін не піде на переговори з Україною і чому припинення вогню піде на користь РФ.
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