Патрушев заявив, що у 2025 році Україна нібито "взагалі припинить існування".

Помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев заявив, що переговори щодо України повинні йти тільки між РФ та США.

Про це пишуть росЗМІ.

"Говорячи про перспективи України, у 2025 році вона взагалі припинить існування", – сказав Патрушев.

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Раніше в РНБО повідомляли, що Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градусу напруженості штовхають саме Патрушев та Кирієнко.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня.

До слова, раніше у Fox News писали, що Росія висуває жорсткі умови для можливих переговорів про завершення війни, що може ускладнити пошук компромісів для команди Трампа.